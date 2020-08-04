В Нижнем Новгороде собираются достроить ЖК «Европейский»

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:56:14+03:00

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов встретился с дольщиками и обсудил вопросы достройки проекта

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4 августа 2020 года состоялось совещание с министерством ЖКХ и сетевыми организациями по вопросам достройки жилого комплекса «Европейский» на улице Тимирязева. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Напомним, что долгое время строительство и сроки сдачи домов переносились, а в скором времени и вовсе стали заморожены.

Обманутые дольщики долгое время пытались привлечь внимание к своей проблеме и только благодаря активному участию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина решение стало возможным.

Важно отметить, что вопрос достройки проекта решается правительством региона в активном взаимодействии с федеральным Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства.

- Ждем окончательного решения фонда о восстановлении прав граждан данного жилого комплекса. Параллельно ведем организационную подготовку на объекте, чтобы при принятии решения максимально быстро выйти на площадку и начать достройку домов, - сообщил Сергей Морозов.

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ИСТОЧНИК KP.RU