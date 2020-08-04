Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по вводу жилья

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:48:46+03:00

За шесть месяцев 2020 года в Нижегородской области построено 708,5 тыс. квадратных метров жилья

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По итогам шести месяцев текущего года Нижегородская область вошла в десятку лидеров по темпам и объемам ввода в эксплуатацию жилья. Темпы ввода в эксплуатацию жилья в регионе на 16% выше, чем в среднем по стране. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Как отметил губернатора региона Глеб Никитин, даже во время пандемии строительные работы практически не оставлялись, и сфера строительства является одной из драйверов экономического развития всего региона. Также Глеб Никитин подчеркнул, что областной Минстрой совместно с Госстройнадзором оказывают застройщикам всю необходимую помощь.

По словам Глеба Никитина, с начала года в регионе в эксплуатацию введено 708,5 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 109,2% к соответствующему периоду 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU