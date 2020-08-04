Глеб Никитин: «Центр опережающей профессиональной подготовки будет создан в Нижегородской области»
Центр опережающей профессиональной подготовки будет создан в регионе до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
По словам главы региона, основой центра станет цифровая платформа. Она даст возможность сопоставлять потребности работодателей и возможности образовательных организаций. Это даст возможность обеспечить реальный сектор экономики действительно востребованными кадрами и эффективно использовать возможности всех профессиональных образовательных организаций области.
«Сервисы цифровой платформы обеспечат запись любой категории граждан на профориентационные мероприятия, помогут выбрать подходящий краткосрочный курс опережающей профессиональной подготовки и получить первую профессию школьникам», - добавил губернатор Нижегородской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU