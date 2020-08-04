Стали известны промежуточные результаты расследования утечки газа в Нижнем Новгороде

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:08:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородцы продолжают спрашивать нижегородского губернатора о причинах сильного запаха газа, который распространился в Нижнем Новгороде в середине июля. Глава региона ответил на вопросы пользователей в своем Instagram-аккаунте.

По словам Глеба Никитина, контроль за состоянием воздуха в областном центре будет усилен, а между газовщиками и МЧС будет налажена прямая связь. Кроме того, губернатор пообещал, что впредь система оповещения будет работать бесперебойно.

Имен подозреваемых глава Нижегородской области не назвал, но заверил, что они есть. Расследование пока не закончено, его результаты будут обязательно обнародованы, подчеркнул Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU