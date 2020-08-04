2020-08-04T11:56:38+03:00
Общество

Закупка учебников в Нижегородской области обошлась в 432 млн рублей

В школах региона идёт подготовка к новому учебному году
Кристина БЕРБАСОВА
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В настоящее время в школы региона осуществляется развоз учебной литературы, закупленной на 432 млн рублей. Это составляет 85% от всего запланированного объема поставки.

Планируется, что к 25 августа развоз учебной литературы должен быть завершен. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Уже закуплено более 960 тысяч книг и пособий. С 6 августа будет организован еженедельный мониторинг поставки учебников. Ситуация с распространением коронавируса не влияет на это направление подготовки к новому учебному году, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме этого, до конца текущего года 92 школы и 9 техникумов региона получат в эксплуатацию современное высокотехнологичное оборудование.

Напомним, что в 2019 году оборудованием в регионе было оснащено 24 школы и 3 профессиональных образовательных организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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