2020-08-04T10:39:58+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде ожидается отключение воды и света

Шесть районов города частично останутся без электричества, три – без воды
Елена ЛАЗАРЕВА
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Во вторник, 4 августа, в Нижнем Новгороде ожидается плановое отключение воды и света. При этом с шести районах не будет электричества, а в трех – водоснабжения. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света придется посидеть жителям Автозаводского района — улицы Новошкольная (№ 11-60), Третьяковская (№ 92-144, 73-123), Гнилицкая (№ 85-138), Первомайская (№ 57-68), Сазанова (№ 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11), Спутник (№ 2б), Стригинский бор (№ 10-21), поселок Гнилицы.

Также частично отключат свет в Приокском районе на улицах Полярной (№ 63), Шатковской (№ 9-30), Амурской (№ 1-20), Двинской (№ 39-72), Карбышева (№ 2), Двинском проезде (№ 22, 24), в садовом товариществе «Сахарный дол-1».

В Советском районе без света останутся жители улиц Корнилова (№ 2, 4, 6/1), Сусловой (№ 13), Панина (№ 13, 13а, 15, 16, 26/12), переулков Высоковский (№ 2, 4, 3, 5, 7) и Вишневый (№ 17, 19), а также проезда Высоковский (№ 6, 12).

В Ленинском районе обесточат два дома по улице Даргомыжского (№ 19/1, 19/2).

Не обойдут стороной отключения и Канавинский район. Здесь обесточат некоторые дома на улицах Чкалова (№ 5), Горочной (№ 25-37 (нечетные дома)), Пархоменко (№ 21-36), Сигнальной (№ 1-26), Кузовной (№ 1-17), Качалова (№ 1-24, 26-34) и Болотникова (№ 35-73).

Частично останутся без света жители Сормовского района: улицы Лунская (№ 1-37(нечетные дома), 21а, 2-32 (четные дома), 14а, 16а, 12а, 20а), Восстания (№ 13-43 (нечетные), 6-46 (четные), Свободы (№ 32, 34), Скосырева (№ 11).

В Нижегородском, Приокском и Московском районах пройдет отключения воды. Без горячей воды придется потерпеть тем, кто проживает на улицах Б. Печерской (№ 32), Минина (№ 29, 25а, 19/6), Ларина (№ 3), Горной (№ 19, 17), а также 2-м Осташковском переулке (№ 1, 3а).

На улицах Куйбышева (№ 20, 22, 24, 26) и Шаляпина (№ 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24) жители останутся без ХВС. Кроме того, без холодной воды будут детсады № 389 и 115.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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