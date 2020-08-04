Стабильность: тепло и солнце ожидают нижегородцев 4 августа 2020 года

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:55:02+03:00

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По прогнозу Гисметео, 4 августа 2020 года нижегородцев с утра ожидает ясная и солнечная погода, западный ветер 1,2 метра в секунду, а температура воздуха достигнет +20 градусов Цельсия.

Днем будет переменная облачность, а воздух разогреется до +23 градусов, ветер будет дуть северо-западный его скорость составит 2,5 метра в секунду.

После 21:00 температура пойдёт на снижение, термометры будут показывать +18 градусов Цельсия. Ожидается восточный ветер 2,3 метра в секунду.

Напомним, что синоптики прогнозирует теплую и солнечную погоду на всю эту неделю, так что можно смело оставлять куртки и кофты дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU