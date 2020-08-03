3 Авг. 2020 2020-08-03T20:41:17+03:00

В рамках экскурсии можно будет узнать историю спортивного сооружения и попасть в помещения, доступные только игрокам

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С 3 августа 2020 года на стадионе «Нижний Новгород» возобновляются экскурсионные туры. Об этом сообщает пресс-служба областного правительство со ссылкой на региональное Министерство спорта.

В рамках часовой экскурсии, которую будет проводить профессиональный гид, желающие смогут увидеть помещения, ранее доступные только игрокам. В частности, гости смогут попасть в конференц-зал, раздевалку футбольной команды, зону разминок, VIP-ложу и другие помещения. Кроме того, гид расскажет историю создания стадиона.

Экскурсии проводятся в дни, свободные от крупных спортивных мероприятий. Вход на стадион – только в масках и перчатках и с документом, подтверждающим личность.

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ИСТОЧНИК KP.RU