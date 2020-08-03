На стадионе «Нижний Новгород» возобновляются экскурсионные туры
С 3 августа 2020 года на стадионе «Нижний Новгород» возобновляются экскурсионные туры. Об этом сообщает пресс-служба областного правительство со ссылкой на региональное Министерство спорта.
В рамках часовой экскурсии, которую будет проводить профессиональный гид, желающие смогут увидеть помещения, ранее доступные только игрокам. В частности, гости смогут попасть в конференц-зал, раздевалку футбольной команды, зону разминок, VIP-ложу и другие помещения. Кроме того, гид расскажет историю создания стадиона.
Экскурсии проводятся в дни, свободные от крупных спортивных мероприятий. Вход на стадион – только в масках и перчатках и с документом, подтверждающим личность.
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ИСТОЧНИК KP.RU