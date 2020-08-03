2020-08-03T18:05:12+03:00
Общество

Нижегородская область получит 3,5 млрд рублей из федерального бюджета

Выделенные средства будут направлены на замещение выпадающих доходов регионального бюджета
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородская область получит более

3,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Распоряжение о выделении денежных средств региону уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства, выделенные по поручению президента России Владимира Путина, российский минфин направил в 69 субъектов федерации для компенсации снижения их доходов. В этих регионах доходы бюджета на 1 июля текущего года оказались ниже доходов за предыдущий год с учетом прогнозного темпа роста.

Общая выделенная регионам сумма – 100 млрд рублей. Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поступившие средства станут серьезной поддержкой региону. А снижение уровня доходов бюджета, подчеркнул он, связано не только с последствиями пандемии, но и с дополнительными социальными обязательствами, которые берет на себя область.

- Решения о выделении средств порой приходится принимать достаточно оперативно. Это касается как вопросов здравоохранения, так и поддержки граждан и экономики, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что объем привлеченных в Нижегородскую область федеральных средств увеличился в I полугодии 2020 года почти. По итогам прошлого года было привлечено 9,5 миллиардов рублей, по итогам первого полугодия 2020 года - 18,9 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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