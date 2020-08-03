Нижегородская область получит 3,5 млрд рублей из федерального бюджета
Нижегородская область получит более
3,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.
Распоряжение о выделении денежных средств региону уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Средства, выделенные по поручению президента России Владимира Путина, российский минфин направил в 69 субъектов федерации для компенсации снижения их доходов. В этих регионах доходы бюджета на 1 июля текущего года оказались ниже доходов за предыдущий год с учетом прогнозного темпа роста.
Общая выделенная регионам сумма – 100 млрд рублей. Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поступившие средства станут серьезной поддержкой региону. А снижение уровня доходов бюджета, подчеркнул он, связано не только с последствиями пандемии, но и с дополнительными социальными обязательствами, которые берет на себя область.
- Решения о выделении средств порой приходится принимать достаточно оперативно. Это касается как вопросов здравоохранения, так и поддержки граждан и экономики, - добавил Глеб Никитин.
Напомним, что объем привлеченных в Нижегородскую область федеральных средств увеличился в I полугодии 2020 года почти. По итогам прошлого года было привлечено 9,5 миллиардов рублей, по итогам первого полугодия 2020 года - 18,9 млрд рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU