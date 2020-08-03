50% многоквартирных домов в Нижнем Новгороде подготовлены к включению отопления

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:57:06+03:00

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В настоящее время уже половина многоквартирных домов в Нижнем Новгороде готовы к началу отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Перед коммунальными предприятиям стоит цель — подготовить город к зиме в сжатые сроки, скорректировав графики проведения работ. В ходе подготовительных работ, по словам мастера-сантехника Александра Зубкова, специалистам нужно удалить илистые отложения, скапливающиеся в батареях за осенне-зимний период. Чтобы приборы в квартирах не забивались и были в надлежащем состоянии, систему центрального отопления в доме сначала промывают, а затем подают туда воздушно-водяную смесь под большим давлением.

На данный момент, несмотря на эпидемиологическую обстановку, работы идут в соответствии с графиком и их завершение планируется до 15 сентября.

- В настоящее время по жилищному фонду проведена опрессовка и промывка систем отопления у 77% домов. Подготовлены около 40% источников тепловой энергии. Основное внимание уделяется социальным объектам – дошкольным и школьным учреждениям. Сейчас они подготовлены почти на 90, - сказал заместитель директора городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин.

Стоит отметить, что всего в Нижнем Новгороде к отопительному сезону нужно подготовить порядка 10 тысяч домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU