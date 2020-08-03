При участии жителей Нижегородской области по всей стране было высажено около 20 миллионов деревьев

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:17:47+03:00

Проведение субботника в 2020 году планируется с 5 по 26 сентября

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Нижегородцы поддержали эколого-патриотический проект «Лес победы» и приняли участие в высадке деревьев в честь погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данная акция была проведена в 2019 году в рамках Общероссийского экологического движения «Зеленая Россия». Целью данного проекта является развитие экологического образования и формирование гражданской ответственности. Сегодня эту акцию поддержали 67 стран мира, приняли участие миллионы человек.

В этом году старт экологическому субботнику «Зелёная Россия» будет дан в период с 5 по 26 сентября, естественно, при условии снятия карантина.

Отметим, что также субботник «Зеленая Россия» претендует на включение в Книгу рекордов Гиннеса как самое массовое экологическое мероприятие в мире.

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ИСТОЧНИК KP.RU