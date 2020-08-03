2020-08-03T16:06:12+03:00
Общество

Новый котел ввели в эксплуатацию на Дзержинской ТЭЦ

Стоимость реализации инвестиционного проекта составила 270 миллионов рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Строительство котла началось в третьем квартале 2019 года и длилось меньше года. ФОТО: пресс-служба администрации ДзержинскаСтроительство котла началось в третьем квартале 2019 года и длилось меньше года. ФОТО: пресс-служба администрации Дзержинска
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В понедельник, 3 августа, на Дзержинской ТЭЦ ввели в эксплуатацию новый котел. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В событии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, глава Дзержинска Иван Носков и директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Александр Фролов.

Как подчеркнул Сергей Морозов, пуск в эксплуатацию нового котла – событие эпохальное. Новое оборудование заменило старый котел, который давно выработал свой ресурс. Также замгубернатора отметил профессионализм сотрудников ТЭЦ, который позволяет обеспечивать надежную и эффективную работу всего оборудования ТЭЦ, включая то, которое было установлено в момент пуска предприятия в 1961 году.

«Конечно, все рады происходящим переменам, которые затронули не только технику, но и автоматическую систему управления всей станции. Это цифровизация, надежность и, конечно, удобство в обслуживании», отметил Сергей Морозов и добавил, что новый котел – отечественного производства, что особенно важно в период импортозамещения.

Производительность нового котла составляет 75 т/час. Его строительство началось в третьем квартале 2019 года и длилось меньше года.

«Мы видим, что предприятие заинтересовано в модернизации своего оборудования, готово выделять личные средства на его развитие», - отметил Иван Носков.

Стоимость реализации инвестиционного проекта составила 270 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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