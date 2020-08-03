Появились подробности уголовного дела в отношении экс-главы администрации Советского района

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:34:25+03:00

Владимир Исаев подозревается в получении взятки в размере 260 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области публиковала подробности по расследованию уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Советского района Владимира Исаева.

Как говорится в официальном сообщении, уголовное дело возбуждено по пунктам «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Экс-глава подозревается в том, что в 2018-2019 гг, будучи главой района, получил взятку на общую сумму 260 тысяч рублей. За эти деньги глава администрации не реагировал, а проще говоря – закрывал глаза на размещение на территории района нестационарного объекта торговли.

Глава администрации задержан, ему предъявили обвинение. Суд примет решение о заключении экс-главы под стражу

Ранее сообщалось, что бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова просят признать банкротом. Он также подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU