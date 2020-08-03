Появились подробности уголовного дела в отношении экс-главы администрации Советского района
Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области публиковала подробности по расследованию уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Советского района Владимира Исаева.
Как говорится в официальном сообщении, уголовное дело возбуждено по пунктам «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Экс-глава подозревается в том, что в 2018-2019 гг, будучи главой района, получил взятку на общую сумму 260 тысяч рублей. За эти деньги глава администрации не реагировал, а проще говоря – закрывал глаза на размещение на территории района нестационарного объекта торговли.
Глава администрации задержан, ему предъявили обвинение. Суд примет решение о заключении экс-главы под стражу
Ранее сообщалось, что бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова просят признать банкротом. Он также подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
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ИСТОЧНИК KP.RU