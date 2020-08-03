Нижегородский следователь предстанет перед судом за смерть во время следственного эксперимента

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:13:40+03:00

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Следователь 1 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области завершил расследование уголовного дела по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ст.293 УК РФ). В преступлении обвиняется следователь отдела по расследованию преступлений на территории Советского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Как сообщает источник, осенью прошлого года обвиняемая являлась следователем СО МВД по Кстовскому району. В рамках служебной деятельности она расследовала ДТП, которое произошло еще летом 2018-го года на автодороге «Большая Ельня – Ольгино». В аварии участвовали автобус ПАЗ и мотоцикл, пострадал водитель мотоцикла, получивший тяжкие телесные повреждения.

Следователь приняла решение о проведении следственного эксперимента, к которому привлекла 30-летнего гражданина, имеющего в собственности мотоцикл «Yamaha» и назначила дату – 9 октября 2019 года. В этот день шел дождь, к тому же следователь попросила мотоциклиста двигаться с большей скоростью, чем в момент произошедшего ДТП.

Эксперимент показал, что мотоциклисты смертны – доброволец не справился с управлением, опрокинулся, ударился головой о бордюр и умер на месте. Сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей, прокурор утвердил обвинительное заключение и дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU