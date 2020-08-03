Движение транспорта будет временно прекращено по улице Родниковой

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:26:07+03:00

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С 4 по 7 августа 2020 года остановят движение транспорта по улице Родниковой напротив дома №35. Произойдет это по причине прокладки подземного газопровода, об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, что ранее также сообщалось об изменениях в движении общественного транспорта по Малой Покровской, которую закрывают в связи с предстоящим ремонтом теплосетей. По этой же причине периодически станут перекрывать и дорогу на улице Головнина в Советском районе. Работы по ремонту продлятся на этих участках дорог до осени.

Добавим, что весь август будет закрыта дорога на участке от дома №1 до дома №6Б по улице Студенческой.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU