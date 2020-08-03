Бывший глава администрации Советского района подозревается в получении взятки

По информации источника «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде», бывший глава администрации Советского района задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщает источник, Исаев данный момент находится в СИЗО, а сегодня, 3 августа, во второй половине дня суд Московского района примет решение о мерах ограничения.

В этом случае Исаев станет уже третьим районным главой, который подозревается в коррупции. Напомним, ранее были задержаны глава Нижегородского района Алексей Мочкаев и глава Канавинского района Михаил Шаров. Оба они ожидают суда.

Ранее в администрации Советского района проходили обыски, которые Исаев называл рядовым событием, но в отставку на всякий случай все-таки ушел. По информации источника КП, он собирался отбыть в Москву или Подмосковье, но, видимо, не успел или передумал.

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