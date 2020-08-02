Благодаря космическому мониторингу в Нижегородской области выявили 75 гектаров незаконных рубок леса

2 Авг. 2020 2020-08-02T20:42:39+03:00

В регионе сейчас проводится самый масштабный мониторинг за последние 10 лет

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В рамках космического мониторинга лесов в Нижегородской области в этом году было выявлено 75 незаконных рубок. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.

- В этом году впервые за 1 лет проводится такой масштабный мониторинг, - рассказали в ведомстве. – В этом году его объемы выросли на 140 тысяч гектаров и достигли 700 тысяч гектаров. Под наблюдением наших специалистов находятся Варнавинское, Пижемское,

Сосновское, Выксунское и Мухтоловское лесничество.

По словам директора департамента лесного хозяйства Романа Воробьева, космический мониторинг стал важным дополнительным инструментом, который помогает в борьбе с нарушениями лесного законодательства.

- Благодаря космическому мониторингу мы имеем возможность проверить лесные угодья на предмет возможных нарушений, - отметил Роман Воробьев. – Вживую это невозможно сделать из-за масштабов площади лесного фонда. Только за июнь-июль 2020 года космический мониторинг позволил выявить 22 факта незаконной рубки леса. Ущерб лесному фонду составил свыше 65 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU