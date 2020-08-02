Нижегородка Элизабет Абрамян выиграла турнир по настольному теннису «ТОП-12 Россия»

2 Авг. 2020 2020-08-02T20:06:34+03:00

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Нижегородская спортсменка Элизабет Абрамян выиграла турнир по настольному теннису «ТОП-12 России», проходивший в Москве с 27 по 30 июля. Она оказалась лучшей среди сильнейших спортсменов страны. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

- Мы очень рады, что даже в период пандемии коронавируса наши спортсмены продолжают радовать нас своими победами, - отметил министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов. – Уверен, что это достижение станет только началом побед на всероссийских и международных спортивных аренах. Поздравляю Элизабет с отличным выступлением на турнире.

К слову, на этих соревнованиях 17-летняя нижегородка обыграла в финале 26-летнюю жительницу Москвы Яну Носкову, которая в 2012 году участвовала в Олимпийских играх в Лондоне. В полуфинале Элизабет победила спортсменку из Самары Валерию Щербатых.

И это уже не первая победа Элизабет Абрамян. В 2019 году она завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль на первенстве Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU