2020-08-02T20:06:34+03:00
Общество

Нижегородка Элизабет Абрамян выиграла турнир по настольному теннису «ТОП-12 Россия»

Она стала победительницей среди 12 лучших спортсменов страны
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородская спортсменка Элизабет Абрамян выиграла турнир по настольному теннису «ТОП-12 России», проходивший в Москве с 27 по 30 июля. Она оказалась лучшей среди сильнейших спортсменов страны. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

- Мы очень рады, что даже в период пандемии коронавируса наши спортсмены продолжают радовать нас своими победами, - отметил министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов. – Уверен, что это достижение станет только началом побед на всероссийских и международных спортивных аренах. Поздравляю Элизабет с отличным выступлением на турнире.

К слову, на этих соревнованиях 17-летняя нижегородка обыграла в финале 26-летнюю жительницу Москвы Яну Носкову, которая в 2012 году участвовала в Олимпийских играх в Лондоне. В полуфинале Элизабет победила спортсменку из Самары Валерию Щербатых.

И это уже не первая победа Элизабет Абрамян. В 2019 году она завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль на первенстве Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Благодаря космическому мониторингу в Нижегородской области выявили 75 гектаров незаконных рубок леса
Нижегородка Элизабет Абрамян выиграла турнир по настольному теннису «ТОП-12 Россия»
«Трое суток нет дома»: В Нижнем Новгороде пропал 24-летний Салават Сафиуллин
Число жертв коронавируса в Нижегородской области увеличилось до 390 человек
Еще 106 нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписали из больниц
Нижегородская область попросила правительство расширить список системообразующих предприятий
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем ВДВ
Глеб Никитин принял участие в окружном совещании с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко
На Нижний Новгород снова идут грозы, ливни и шквалистый ветер
Глеб Никитин и Михаил Мурашко оценили новый инфекционный корпус больницы №23
Нижегородские самбисты завоевали медали на первой в мире международной online-эстафете
27 новых автомобилей скорой помощи поступили в медицинские учреждения Нижегородской области
Еще 159 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Мясо кур, капуста и картофель подешевели в Нижегородской области
23-летнего лидера запрещенной организации «Свидетели Иеговы» вычислили в Нижнем Новгороде