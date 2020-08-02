«Трое суток нет дома»: В Нижнем Новгороде пропал 24-летний Салават Сафиуллин

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:16:07+03:00

Мужчина ушел среди ночи 31 июля и до сих пор не вернулся

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В Нижегородской области начались поиски 24-летнего Салавата Сафиуллина. Молодой человек ушел из дома на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде в половине первого ночи 31 июля и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

- Мужчины нет дома уже трое суток, - говорится в сообщении. – В ночь исчезновения был одет в синюю рубашку, черные спортивные штаны с полосками по бокам и белые кроссовки. Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы сбритые.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении Салавата Сафиуллина, просят позвонить по каналу связи «102» или по телефону 291-51-51.

Напомним, ранее мы писали, что 81-летняя москвичка ушла в лес в Нижегородской области и блуждала там в течение суток. К счастью, несмотря на солидный список хронических заболеваний, она сумела самостоятельно выбраться из леса на дорогу и дойти до ближайшей деревни.

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ИСТОЧНИК KP.RU