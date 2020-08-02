2020-08-02T15:16:07+03:00
Общество

«Трое суток нет дома»: В Нижнем Новгороде пропал 24-летний Салават Сафиуллин

Мужчина ушел среди ночи 31 июля и до сих пор не вернулся
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
«Трое суток нет дома»: В Нижнем Новгороде пропал 24-летний Салават Сафиуллин.«Трое суток нет дома»: В Нижнем Новгороде пропал 24-летний Салават Сафиуллин.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Нижегородской области начались поиски 24-летнего Салавата Сафиуллина. Молодой человек ушел из дома на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде в половине первого ночи 31 июля и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

- Мужчины нет дома уже трое суток, - говорится в сообщении. – В ночь исчезновения был одет в синюю рубашку, черные спортивные штаны с полосками по бокам и белые кроссовки. Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы сбритые.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении Салавата Сафиуллина, просят позвонить по каналу связи «102» или по телефону 291-51-51.

Напомним, ранее мы писали, что 81-летняя москвичка ушла в лес в Нижегородской области и блуждала там в течение суток. К счастью, несмотря на солидный список хронических заболеваний, она сумела самостоятельно выбраться из леса на дорогу и дойти до ближайшей деревни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Трое суток нет дома»: В Нижнем Новгороде пропал 24-летний Салават Сафиуллин
Число жертв коронавируса в Нижегородской области увеличилось до 390 человек
Еще 106 нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписали из больниц
Нижегородская область попросила правительство расширить список системообразующих предприятий
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем ВДВ
Глеб Никитин принял участие в окружном совещании с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко
На Нижний Новгород снова идут грозы, ливни и шквалистый ветер
Глеб Никитин и Михаил Мурашко оценили новый инфекционный корпус больницы №23
Нижегородские самбисты завоевали медали на первой в мире международной online-эстафете
27 новых автомобилей скорой помощи поступили в медицинские учреждения Нижегородской области
Еще 159 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Мясо кур, капуста и картофель подешевели в Нижегородской области
23-летнего лидера запрещенной организации «Свидетели Иеговы» вычислили в Нижнем Новгороде