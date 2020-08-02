Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем ВДВ

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:19:30+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа.

- Дорогие военнослужащие и ветераны ВДВ. Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, - отметил глава региона. – В этих войсках нашли свое отражение лучшие качества, которые всегда отличали российскую армию. Образ десантника сейчас немыслим без преданности долгу, любви к Родине и чувства товарищества.

По словам главы региона, традиции ВДВ были заложены еще в годы Великой Отечественной войны, где десантники выполняли самые сложные задачи.

- В год 75-летия Великой Победы хочется сказать особые слова благодарности нашим ветеранам, - признался Глеб Никитин. - Своим мужеством вы отстояли свободу всего мира! Этот подвиг навсегда сохранится в памяти народа! А всем военнослужащим и ветеранам десантных войск я желаю здоровья и благополучия. Пусть небо всегда будет мирным и таким же голубым, как цвет ваших беретов!

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ИСТОЧНИК KP.RU