Глеб Никитин принял участие в окружном совещании с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко

1 Авг. 2020 2020-08-01T19:46:09+03:00

Губернатор отметил, что регион на 26% перевыполнил план по развертыванию коек для больных коронавирусом

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам эпидемиологической ситуации и реализации комплекса мер по снижению смерти в субъектах ПФО. В мероприятии принял участие и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- По поручению Михаила Мишустина мы готовим программу модернизации инфекционной медицинской помощи. Все субъекты ПФО – высокоинтеллектуальные и высокопроизводительные регионы, и хочется, чтобы ваш опыт был услышан, - отметил Михаил Мурашко, отдельно подчеркнув, что положительный опыт Нижегородской области нужно распространить и в других субъектах федерации.

Глеб Никитин заявил, что регион на 26% перевыполнил план по развертыванию коек, в том числе с кислородной поддержкой и аппаратами ИВЛ. Сейчас в регионе подготовлено более 5600 коек для больных коронавирусом в 37 медицинских учреждениях. При этом загруженность коечного фонда сейчас составляет не более 30%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU