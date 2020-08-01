На Нижний Новгород снова идут грозы, ливни и шквалистый ветер

1 Авг. 2020 2020-08-01T18:46:48+03:00

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Непогода снова надвигается на Нижегородскую область – об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает региональный Центр управления в кризисных ситуациях.

- В ближайшие часы 1 августа 2020 года местами по Нижнему Новгороду и Нижегородской области ожидаются грозы, ливни и сильный северо-западный ветер с отдельными порывами до 12-17 метров в секунду, - отмечают спасатели. Причем ненастье может сохраниться и ночью, и даже утром 2 августа.

Да и температура воздуха при этом будет не слишком высокой – в ночные часы столбики термометров опустятся до +14 градусов Цельсия, а днем в воскресенье температура воздуха составит +17…+18 градусов. Зато следующая неделя обещает быть по-настоящему летней – почти во все дни будет солнечно и тепло.

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ИСТОЧНИК KP.RU