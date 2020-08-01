Глеб Никитин и Михаил Мурашко оценили новый инфекционный корпус больницы №23

1 Авг. 2020 2020-08-01T16:41:26+03:00

В лечебном учреждении при необходимости смогут разместиться до 210 коек

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрели новый инфекционный корпус, который построен на территории инфекционной больницы №23 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Это практически полностью боксированное учреждение, которое разделено на секции – это позволяет работать в периоды, когда идет циркуляция различных возбудителей. Потоки больных не будут перемешиваться, и удастся избежать внутрибольничного заражения. Глеб Сергеевич стал одним из первых губернаторов, которые проявили такую ответственность за жителей региона, - отметил Михаил Мурашко.

Общая площадь нового инфекционного корпуса составляет почти семь тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 120 коек, а в режиме чрезвычайной ситуации коечный фонд можно увеличить до 210. 20 из коек – реанимационные, причем есть и детская реанимационная.

- Мы заложили камень в строительство этого корпуса 1 мая, - напомнил Глеб Никитин. – Сроки, в которые было возведено здание и в которые здесь установили оборудование – беспрецедентные.

Для оснащения корпуса приобретено современное рентгеновское, ультразвуковое и эндоскопическое оборудование, компьютерный томограф, аппараты ИВЛ и многое другое. Кроме того, предусмотрено подведение кислорода к каждой койке.

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ИСТОЧНИК KP.RU