Нижегородские самбисты завоевали медали на первой в мире международной online-эстафете

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:00:04+03:00

В ней приняло участие более 500 спортсменов из 12 стран Европы, Азии и США

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Нижегородские самбисты в составе сборной России завоевали четыре медали в первой в мире международной эстафете в условиях самоизоляции On а wave stay live. Эстафета проходила с 14 апреля и в ней приняли участие более 500 спортсменов из 12 стран Европы, Азии и США, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В общекомандном зачете сборная России заняла первое место. В ее состав вошли семь нижегородских спортсменов, которые внесли в «копилку» сборной две золотые медали, серебро и бронзу. В ходе состязаний самбистам предстояло выполнять различные задания и выкладывать видеоотчеты в социальные сети, а победители были выбраны по количеству лайков.

- Поздравляю всех нижегородских спортсменов с достижением столь высоких результатов. Сейчас важно продуктивно использовать новые возможности и форматы соревнований для поддержания себя в спортивной форме, - подчеркнул министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

ИСТОЧНИК KP.RU