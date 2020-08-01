27 новых автомобилей скорой помощи поступили в медицинские учреждения Нижегородской области

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:50:55+03:00

В торжественной церемонии приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Глеб Никитин

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Автопарк центральных районных больниц Нижегородской области пополнили 27 новых автомобилей скорой помощи. В торжественной церемонии вручения ключей от машин приняли участие губернатор Глеб Никитин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Три автомобиля созданы на базе Ford Transit, остальные – на базе «ГАЗели NEXT» класса С. Общая стоимость машин составляет более 107 миллионов рублей.

- Оснащение новых автомобилей будет дорабатываться вместе со специалистами минздрава Нижегородской области и «Группы ГАЗ», - отметил Михаил Мурашко. Глеб Никитин, в свою очередь, добавил, что оборудование новых автомобилей пройдет тестирование, чтобы выверить точные показатели и в дальнейшем усовершенствовать конструкцию.

Новые автомобили будут направлены в Нижегородский территориальный центр медицины катастроф, парк скорой помощи Нижнего Новгорода, а также Балахнинскую, Борскую, Воскресенскую, Володарскую, Воротынскую, Кстовскую, Кулебакскую, Лысковскую, Навашинскую, Павловскую, Первомайскую, Семеновскую, Тоншаевскую, Шарангскую, Уренскую центральные районные больницы и в БСМП Дзержинска.

ИСТОЧНИК KP.RU