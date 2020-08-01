Еще 159 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:29:50+03:00

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В Нижегородской области продолжает расти количество заболевших коронавирусной инфекцией – хотя уже и не так стремительно, как раньше. По данным сайта Стопкоронавирус.рф, за последние сутки диагноз был официально подтвержден у 159 человек. По этому показателю наш регион находится на пятом месте – после Москвы (690 заболевших), Свердловской области (202), Ханты-Мансийского автономного округа (170) и Санкт-Петербурга (161).

При этом абсолютное большинство заболевших уже выздоровели – только за последние сутки были выписаны 439 человек, а общее количество выздоровевших составило 19 918 человек. Однако есть и новые жертвы коронавирусной инфекции – за последние сутки от вируса умерли еще четыре жителя Нижегородской области, а общее число умерших достигло 388.

ИСТОЧНИК KP.RU