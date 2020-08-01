Мясо кур, капуста и картофель подешевели в Нижегородской области
Цены на куриное мясо, картофель и капусту снизились в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщает минэкономразвития региона.
Так, согласно информации, за неделю с 20 по 27 июля 2020 года в Нижегородской области средняя цена на куриное мясо снизилась на 0,5% - с 129,2 до 128,6 рубля за килограмм. Капуста подешевела на 2,5% - с 24,2 до 23,6 рубля за килограмм, а картофель на 1,8% - с 32,3 до 31,7 рубля за килограмм. Кроме того, подешевели также молоко, гречка и рис.
При этом некоторые продукты выросли в цене. Это касается, в частности, свинины, куриных яиц, масла и яблок. Рост цен составил от 1% до 2%.
Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле за ценами на товары первой необходимости.
- Необоснованное завышение цен недопустимо, - подчеркивает глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU