23-летнего лидера запрещенной организации «Свидетели Иеговы» вычислили в Нижнем Новгороде

1 Авг. 2020 2020-07-31T20:04:52+03:00

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В Нижегородской области продолжают приниматься меры по пресечению противоправной деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы». Сама организация, а также все входящие в ее структуру местные религиозные организации запрещена в России с апреля 2017 года, однако отдельные участники секты выявляются до сих пор.

Этим летом в Нижнем Новгороде была установлена личность одного из злоумышленников, который осуществлял руководство подразделением «Свидетелей Иеговы». Им оказался 23-летний нижегородец. Несмотря на запрет секты, он продолжал участвовать в ее деятельности, посещать собрания и вносить пожертвования. В частности, именно из-за своей веры молодой человек отказался от прохождения военной службы по призыву, предпочтя заменить ее на альтернативную гражданскую службу.

По факту деятельности запрещенной религиозной организации возбуждено уголовное дело, сообщил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU