2020-07-31T18:52:19+03:00
Общество

Специальная комиссия оценила ход ремонта Южного обхода и улицы Красноармейской в Дзержинске

Ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Специалисты главного управления автомобильных дорог вместе с главой Дзержинска Иваном Носковым посетили Южный обход Дзержинска и улицу Красноармейскую, где идет ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Уже на протяжении 1,8 километра фрезеровано старое покрытие, - говорится в сообщении. – Там уже отремонтированы магистральные трубы теплоснабжения и канализационных сетей.

По словам главы Дзержинска, изначально ремонт этой магистрали был намечен на 2021 год. Однако после переговоров с ресурсоснабжающими организациями инвестиционные программы были скорректированы. Также были проведены переговоры с региональным министерством транспорта. В результате, сроки ремонта были перенесены на 2020 год. Уже к концу сентября ремонт должен быть завершен. Стоимость работ оценивается в 41,9 миллионов рублей.

Еще один важный проект, который реализуется в Дзержинске, это ремонт улицы Красноармейской. В рамках проекта реконструкции дорога должна быть расширена с двух до четырех полос. Эти работы будут проведены на участке в 2 километра. Стоимость контракта составляет 431,4 миллиона рублей.

- Сейчас там уже проведены подготовительные работы, - говорится в сообщении. – Также там заменены и уложены новые коммуникации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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