2020-07-31T16:45:25+03:00
Общество

Больницы Нижегородской области возвращаются к обычной работе

В нижегородских больницах сворачивают COVID-госпитали
Елена ЛАЗАРЕВА
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Принято решение о сокращении коечного фонда в Нижегородских больницах. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Напомним, ранее меры по расширению коечного фонда были приняты в связи с распространением коронавируса.

По словам чиновника нижегородского правительства, решение о сокращении было принято в связи со снижением числа заболевших и, как следствие, снижением нагрузки на медицинские учреждения.

Как сообщил Мелик-Гусейнов, первыми в «мирную жизнь» переведут федеральные стационары (ПИМУ и ФМБА). Далее на «допандемический уровень» будут переведены региональные больницы. Уже сейчас их нагрузка составляет от 35% и ниже, подчеркнул региональный министр.

Напомним, в последние дни заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области начала снижаться. По данным на 31 июля регион опустился на шестую строчку в списке российских регионов по заболеваемости за сутки, пропустив вперед Москву и Московскую область, Ханты-Мансийский АО, Свердловскую область и Санкт-Петербург.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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