Центр Нижнего Новгорода перекроют на время забега "Беги, герой"

31 Июль 2020 2020-07-31T14:53:20+03:00

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В Нижнем Новгороде 2 августа будет перекрыт центр города. В частности, движение транспорта ограничат на Канавинскому мосту, Нижне-Волжской и Верхне-Волжской набережных, Зеленском и Георгиевском съездах. Кроме того, будут перекрыты площадь Минина и Пожарского и улица Минина.

Ранее забег «Беги, герой» начиналась от Нижне-Волжской набережной, но в этом году забег стартует от Стрелки. Участники соберутся у второго входа на нижегородский стадион, чтобы пробежать 1, 1,5 и 5 километров.

Из-за пандемии к началу старта не будут допущены болельщики, которые обычно собирались поддержать спортсменов в стартовом городке. А участники забега допускаются к месту старта только в масках и после обязательного замера температуры. Участники стартовые пакеты выдаются сегодня до 17.00 у нижегородской арены.

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ИСТОЧНИК KP.RU