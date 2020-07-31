145 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Нижегородской области за сутки

31 Июль 2020 2020-07-31T12:20:20+03:00

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По данным на 31 июля 2020 года, в регионе выявлено еще 145 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом «Covid-19» – 23 792 человека. Отметим, что количество зараженных ежедневно снижается. По этому показателю Нижегородская область уже опустилась на 6 место общероссийского «антирейтинга», впервые за долгое время пропустив вперед Московскую область.

На первом месте традиционно остается Москва. Там за минувшие сутки было выявлено 695 заболевших. На втором месте с большим отрывом идет Свердловская область (210 случаев), на третьем – Ханты-Мансийский автономный округ (171). Впереди Нижегородской области – Санкт-Петербург (159) и Московская область (150 случаев).

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ИСТОЧНИК KP.RU