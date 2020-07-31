Нижегородская пенсионерка обокрала двух старушек

31 Июль 2020 2020-07-31T10:35:18+03:00

Под предлогом снятия порчи она получила более 400 тысяч рублей и ювелирные изделия

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61-летняя нижегородка под предлогом снятия порчи обобрала двух старушек 73 и 82 лет. Свою первую жертву она встретила в магазине на улице Моховой в августе 2019 года. Сообщила ей о порче, и напуганная 82-летняя женщина пригласила «ведунью» к себе домой, где и отдала ей «испорченные» 340 тысяч рублей и ювелирные изделия на общую сумму 60 тысяч рублей. Убедив, что обряд нужно произвести на кладбище, незнакомка забрала все имущество и ушла, обещая вернуться.

В марте этого года подобным же способом злоумышленница «сняла порчу» с 73-летней жительницы Нижегородского района.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В ходе расследования была задержана 61-летняя жительница Кстовского района, ранее судимая за аналогичное преступление. На данный момент задержанная сидит дома под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU