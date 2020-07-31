2020-07-31T10:05:03+03:00
Общество

Парламентарии нижегородского Заксобрания согласовали кандидатуру омбудсмена

На должность уполномоченного по правам человека утверждена Оксана Кислицына
Елена ЛАЗАРЕВА
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Законодательное собрание Нижегородской области на заседании 30 июля утвердило Оксану Кислицыну в должности уполномоченного по правам человека в Нижегородской области. Напомним, кандидатуру Оксаны Кислицыной предложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ранее сообщалось, что Кислицыну также согласовала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Оксана Кислицына с декабря 2016 года и по 1 июня 2020 года занимала пост председателя областного избиркома нового созыва. Всего же она более 20 лет профессиональной деятельности проработала в избирательной комиссии и сегодня является одним из самых опытных специалистов в сфере избирательного права.

Экс-омбудсмен Нижегородской области Надежда Отделкина досрочно сложила полномочия в мае этого года по состоянию здоровья.

Официально

Оксана Анатольевна Кислицына имеет два высших образования, кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начинала на заводе «Электромаш» в 1993 году в должности комплектовщицы отдела технической документации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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