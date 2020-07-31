В Нижнем Новгороде 31 июля ожидаются дожди и грозы

31 Июль 2020 2020-07-31T08:44:05+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас, в пятницу 31 июля, в Нижнем Новгороде 16 градусов. Небо ясное, безоблачное, но это не надолго.

Уже к полудню последнего июльского дня небо затянет облаками, после 12 часов дня вероятны дожди и грозы, погода облачная с прояснениями. Температура воздуха поднимется до 21 градуса, во второй половине дня похолодает до +18, а к ночи – до 16 градусов, дожди.

Ветер западный и юго-западный, днем порывы будут достигать 12-13 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 747-746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 64% утром до 82% к позднему вечеру.

В выходные синоптики прогнозируют дожди и грозы, в субботу температура воздуха от 13 градусов ночью до 22 днем, в воскресенье еще холоднее – от 15 градусов ночью до 19 днем. Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду, но в воскресенье, 2 августа, днем ожидается усиление ветра до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу будет снижаться и упадет до 744 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье опять поднимется до 748 мм. рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU