2020-07-31T08:44:05+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде 31 июля ожидаются дожди и грозы

Температура воздуха не поднимется выше 21 градуса
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Гидрометеоцентра, сейчас, в пятницу 31 июля, в Нижнем Новгороде 16 градусов. Небо ясное, безоблачное, но это не надолго.

Уже к полудню последнего июльского дня небо затянет облаками, после 12 часов дня вероятны дожди и грозы, погода облачная с прояснениями. Температура воздуха поднимется до 21 градуса, во второй половине дня похолодает до +18, а к ночи – до 16 градусов, дожди.

Ветер западный и юго-западный, днем порывы будут достигать 12-13 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 747-746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 64% утром до 82% к позднему вечеру.

В выходные синоптики прогнозируют дожди и грозы, в субботу температура воздуха от 13 градусов ночью до 22 днем, в воскресенье еще холоднее – от 15 градусов ночью до 19 днем. Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду, но в воскресенье, 2 августа, днем ожидается усиление ветра до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу будет снижаться и упадет до 744 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье опять поднимется до 748 мм. рт.ст.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде 31 июля ожидаются дожди и грозы
Две новые котельные построены в Арзамасе впервые за последние 10 лет
Владельцы нижегородских фитнес-клубов просят снять ограничения на работу
30 квартир для детей-сирот приобретут в Нижнем Новгороде
Принято решение о разработке концепции единой маршрутной сети в Нижегородской области
Главы муниципалитетов Нижегородской области будут ежегодно отчитываться о реализации нацпроектов
Объем инвестиций в экономику Нижегородской области за 2019 год вырос на 4,2%
Семь новых модульных ФАПов появились в Нижегородской области в 2019 году
За семь месяцев нижегородцы получили стимулирующие выплаты на 1,6 миллиарда рублей
Миграционный прирост в Нижегородской области за предыдущий год составил 6 430 человек
Доля дорог, соответствующих нормативу, в городских агломерациях Нижегородской области выросла до 76%
Количество зрелищных мероприятий в прошлом году увеличилось в пять раз
Глеб Никитин: «Наша ключевая задача - обеспечить нижегородские семьи качественным и комфортным жильем»
Проблема с нехваткой мест для малышей до 3 лет в детсадах решится к концу 2021 года