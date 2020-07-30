Две новые котельные построены в Арзамасе впервые за последние 10 лет

30 Июль 2020 2020-07-30T20:11:09+03:00

На обновление теплосистемы города в 2020 году направлено более 127 млн рублей

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В Арзамасе построены две новые котельные. Возведение новых объектов теплоснабжения и модернизация уже существующих котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП) проходят в рамках инвестиционной программы, которую реализует ООО «Объединенная ресурсоснабжающая компания». Концессионное соглашение с компанией было заключено в августе 2019 года сроком на 35 лет. Объем финансирования составляет 1 млрд 554 млн рублей.

Последняя блочно-модульная котельная была построена в Арзамасе в 2010 году. В 2020 году два новых объекта – на улицах Пландина и 3-й Вокзальной – возведены по технологии, которая позволяет сократить сроки монтажа до одного дня. Котельные полностью автоматизированы: система мгновенно фиксирует любой сбой и отправляет данные диспетчеру. Это позволяет минимизировать возможность аварийных ситуаций и оперативно их устранять. Энергетическая эффективность при производстве тепловой энергии также возрастает.

«Арзамас долго шел к заключению концессионного соглашения. Рад, что правительство и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержали нашу инициативу. Это хороший пример эффективной деятельности в сфере муниципально-частного партнерства» - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

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ИСТОЧНИК KP.RU