2020-07-30T17:42:19+03:00
Общество

30 квартир для детей-сирот приобретут в Нижнем Новгороде

Помещения должны отвечать всем требованиям благоустроенного жилья
Елена ЛАЗАРЕВА
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Министерство социальной политики Нижегородской области объявило аукцион на приобретение в Нижнем Новгороде 15 квартир для детей-сирот. Квартиры будут приобретаться на вторичном рынке, сообщает пресс-сулжба областного правительства со ссылкой на Минсоцполитики региона.

Начальная максимальная цена контракта составляет 1 970 000 рублей, прием заявок продлится до 7 августа 2020 года.

Как сообщается в пресс-релизе, квартиры должны быть в домах не старше 1970 года, кроме того, в квартирах должна быть новая сантехника и оборудование, а площадь без балконов и лоджий – не менее тридцати квадратных метров.

Также для детей-сирот планируется приобрести 15 квартир на первичном рынке жилья, соответствующие аукционы уже объявлены. Заявки принимаются до 14 и 17 августа, начальная стоимость – от 2,3 млн рублей, площадь не менее 30 метров, обязательны отделка и соответствие требованиям благоустроенного жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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