Принято решение о концепции единой маршрутной сети по управлению общественным транспортом

30 Июль 2020 2020-07-30T16:58:42+03:00

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Разработка цифровой маршрутной сети идет в Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в ходе традиционного ежегодного отчета перед депутатами областного парламента.

По словам главы региона, «решение о концепции единой маршрутной сети в Нижегородской области принято». Это означает, что работа транспорта в нескольких районах Нижегородской области будет синхронизирована. Речь идет о Нижнем Новгороде, городах Бор, Дзержинск, Арзамас, а также Балахнинском, Кстовском, Городецком и Богородском районах.

Как сообщил Глеб Никитин, выбрана подрядная организация, перед которой будет поставлена задача сделать анализ существующей маршрутной сети. На основании анализа будет создан базовый вариант маршрутной сети, которая сократит дублирующие маршруты. Кроме того, будет составлено единое расписание, разработан комплекс мероприятий по установке существующих или строительству новых транспортных узлов и остановочных комплексов. Принимаемые меры позволят наполнить подвижной состав и улучшить экономику пассажирских предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU