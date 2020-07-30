Главы муниципалитетов Нижегородской области будут ежегодно отчитываться о реализации нацпроектов
Главы муниципалитетов будут ежегодно отчитываться о реализации национальных проектов, подчеркнул губернатор Нижегородской облатси Глеб Никитин в ходе ежегодного отчета законодательному собранию региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
По словам главы региона, национальные проекты – это один из важнейших инструментов повышения комфорта жизни в регионе, так как позволяют восстанавливать региональную экономику.
«Благодаря усилиям команды правительства и отклику федерального центра область остается в лидерах по привлечению федеральных ресурсов», - напомнил губернатор и подчеркнул, что в этом году финансирование нацпроектов будет увеличено.
- Это серьезные ресурсы и огромная ответственность, прочувствовать которую должны все, кто занимается реализацией национальных проектов, - заявил губернатор. Именно учитывая важность нацпроектов, в прошлом году главы муниципалитетов лично отчитывались перед главой региона. С 2020 года предоставление личных отчетов станет ежегодной практикой.
Ранее сообщалось, что исполнение нацпроектов в расходной части оказалось выше среднероссийского показателя и показателя по Приволжскому федеральному округу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU