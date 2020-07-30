2020-07-30T16:08:15+03:00
Общество

Главы муниципалитетов Нижегородской области будут ежегодно отчитываться о реализации нацпроектов

Губернатор отметил, что регион остается в лидерах по привлечению федеральных средств на реализацию нацпроектов
Инна БЕЛОВА
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Главы муниципалитетов будут ежегодно отчитываться о реализации национальных проектов, подчеркнул губернатор Нижегородской облатси Глеб Никитин в ходе ежегодного отчета законодательному собранию региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам главы региона, национальные проекты – это один из важнейших инструментов повышения комфорта жизни в регионе, так как позволяют восстанавливать региональную экономику.

«Благодаря усилиям команды правительства и отклику федерального центра область остается в лидерах по привлечению федеральных ресурсов», - напомнил губернатор и подчеркнул, что в этом году финансирование нацпроектов будет увеличено.

- Это серьезные ресурсы и огромная ответственность, прочувствовать которую должны все, кто занимается реализацией национальных проектов, - заявил губернатор. Именно учитывая важность нацпроектов, в прошлом году главы муниципалитетов лично отчитывались перед главой региона. С 2020 года предоставление личных отчетов станет ежегодной практикой.

Ранее сообщалось, что исполнение нацпроектов в расходной части оказалось выше среднероссийского показателя и показателя по Приволжскому федеральному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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