Объем инвестиций в экономику Нижегородской области за 2019 год вырос на 4,2%
Объем инвестиций в экономику Нижегородской области вырос на 4,2% за 2019 год. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе отчета депутатам Законодательного собрания. Напомним, глава региона сегодня представляет отчет о работе регионального правительства за прошлый год.
Как отметил Глеб Никитин, в самом начале 2019 года в Нижегородской области были созданы институт инвестиционных уполномоченных, и два ТОСЭР – в Володарске и Решетихе. Кроме того, в 2020 году была одобрена поданная прошлой осенью заявка на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Зона «Кулибин» с одобрения Минэкономразвития уже создана.
По словам главы региона, в региональную экономику в минувшем году было инвестировано 292,6 млрд рублей, что более чем на 4% больше, чем в 2018 году. Проведенная работа позволила Нижегородской области значительно улучшить и укрепить свои позиции в национальном инвестиционном рейтинге. «Регион сделал рекордный рывок - поднялся сразу на 39 позиций в сравнении с прошлым годом и занял 18-е место», - напомнил Глеб Никитин.
Сегодня в регионе реализуется несколько крупных инвестпроектов, работает Корпорация по поддержке инвесторов. Из самых крупных проектов - строительство нового тепличного комплекса на Бору (5,1 миллиардов рублей инвестиций), строительство завода по выпуску дизтоплива в Дзержинске (5 миллиардов рублей инвестиций), проектирование нового завода по производству керамической плитки в Дзержинске (более 5 миллиардов рублей инвестиций).
Всего Корпорация ведет работу почти по 70 инвестиционным проектам с общим объемом инвестиций более 150 миллиардов рублей. Уже перешли в стадию реализации 47 проектов, для реализации еще 19 подбирается промплощадка. «Благодаря их реализации в регионе будет создано более 15 тысяч новых рабочих мест», - добавил Глеб Никитин.
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ИСТОЧНИК KP.RU