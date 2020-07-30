2020-07-30T12:32:22+03:00
Общество

Количество зрелищных мероприятий в прошлом году увеличилось в пять раз

Их посетили почти 900 тысяч человек
Валерия ГРОМОВА
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За прошедший год в Нижегородской области было проведено 630 мероприятий, на которых побывали почти 900 тысяч человек. По словам губернатора Глеба Никитина, одним из самых неординарных событий стал первый международный фестиваль искусств «Стрелка».

Кроме того, впервые в регионе состоялась премия «Инновация», а также грандиозный международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS. Губернатор подчеркнул, что в целом количество зрелищных мероприятий по сравнению с 2018 годов увеличилось в пять раз. Кроме того, их посетили вдвое больше зрителей.

- В прошлом году Нижний Новгород принимал первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу, в турнире участвовали спортсмены из 24 стран. А в октябре на стадионе «Нижний Новгород» прошел VIII Международный форум «Россия – спортивная держава». Он собрал 10 тысяч зрителей, – напомнил Глеб Никитин.

Также в прошло году состоялось 35 мероприятий в рамках подготовки к юбилею 800-летия приволжской столицы.

- Определенно, культурно-событийная повестка сегодня – это драйвер активизации жизни города. Но она устойчива, когда сформирована на базе качественной инфраструктуры, комфортные и благоустроенные общественные пространства и культурные события неразрывно связаны между собой. Здесь важны все элементы, - подчеркнул глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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