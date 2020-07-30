Количество зрелищных мероприятий в прошлом году увеличилось в пять раз

30 Июль 2020 2020-07-30T12:32:22+03:00

Их посетили почти 900 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

За прошедший год в Нижегородской области было проведено 630 мероприятий, на которых побывали почти 900 тысяч человек. По словам губернатора Глеба Никитина, одним из самых неординарных событий стал первый международный фестиваль искусств «Стрелка».

Кроме того, впервые в регионе состоялась премия «Инновация», а также грандиозный международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS. Губернатор подчеркнул, что в целом количество зрелищных мероприятий по сравнению с 2018 годов увеличилось в пять раз. Кроме того, их посетили вдвое больше зрителей.

- В прошлом году Нижний Новгород принимал первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу, в турнире участвовали спортсмены из 24 стран. А в октябре на стадионе «Нижний Новгород» прошел VIII Международный форум «Россия – спортивная держава». Он собрал 10 тысяч зрителей, – напомнил Глеб Никитин.

Также в прошло году состоялось 35 мероприятий в рамках подготовки к юбилею 800-летия приволжской столицы.

- Определенно, культурно-событийная повестка сегодня – это драйвер активизации жизни города. Но она устойчива, когда сформирована на базе качественной инфраструктуры, комфортные и благоустроенные общественные пространства и культурные события неразрывно связаны между собой. Здесь важны все элементы, - подчеркнул глава региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU