Глеб Никитин: «Наша ключевая задача - обеспечить нижегородские семьи качественным и комфортным жильем»

30 Июль 2020 2020-07-30T11:47:53+03:00

Губернатор отчитался о результатах деятельности правительства за прошедший год перед депутатами ЗСНО

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577 жителей Нижегородской области были выселены из аварийных домов в рамках программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» в прошлом году. За это время объем расселения почти достиг 8,5 тысячи квадратных метров.

Планы в этом направлении на 2020 год более масштабны, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе отчета о проделанной работе перед депутатами местного Заксобрания.

Так, в ближайшие два года регион выделит на переселение граждан из аварийного жилищного фонда более миллиарда рублей. Новое жилье получат более 1,3 тысячи человек, которые сейчас находятся в 643 домах, непригодных для проживания.

Глеб Никитин подчеркнул, что расселение ведется несколькими способами. Это покупка квартир у застройщиков через аукционы, строительство муниципального жилья и реализация программы развития застроенных территорий.

- Наша ключевая задача - обеспечить нижегородские семьи качественным и, главное, комфортным жильем, соответствующим современным требованиям. Снижение объемов ввода жилья даже в кризисной ситуации мы себе позволить не можем. Я полностью поддерживаю федеральную позицию, что строительство - это мощный драйвер развития экономики. Крайне важно не допустить замедления темпов, - заявил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU