2020-07-30T11:40:21+03:00
Общество

Проблема с нехваткой мест для малышей до 3 лет в детсадах решится к концу 2021 года

Губернатор отчитался перед Заксобранием об итогах прошлого года
Валерия ГРОМОВА
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Почти 150 муниципальных образовательных организаций были капитально отремонтированы в Нижегородской области в прошлом году. На это был потрачен почти миллиард рублей. Об этом в ходе ежегодного отчета о деятельности местного правительства перед депутатами ЗСНО рассказал губернатор Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что именно в 2019 году стартовала масштабная госпрограмма по ремонту школ и детских садов.

- Также мы стали кардинально менять ситуацию с обеспеченностью местами в образовательных и дошкольных учреждениях. Если в 2018 году было введено в строй всего два детских сада, то в 2019-м - в 10 раз больше, - заявил губернатор.

По словам Глеба Никитина, проблема с нехваткой мест в детских садах для малышей в возрасте до трех лет будет полностью решена к концу 2021 года. Кроме того, в настоящий момент в регионе ведется строительство восьми школ и учебных корпусов, рассчитанных на четыре тысячи учащихся.

- Расходы бюджета на образовательную социальную инфраструктуру никогда не были такими значительными. Безусловно, бюджеты программ формировались задолго до возникновения угрозы пандемии коронавируса. Но инфраструктура для развития нашего подрастающего поколения - это не то, на чем можно экономить даже в таких сложных условиях, - отметил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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