Права более 4 тысяч обманутых дольщиков были восстановлены в Нижегородской области за последние полгода

30 Июль 2020 2020-07-30T11:26:30+03:00

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В период с января по июль 2020 года в Нижегородской области были восстановлены права более четырех обманутых дольщиков, вложивших свои деньги в строительство домов. Такой опыт решения проблем был признан практически лучшим в России, подчеркнул губернатор Глеб Никитин во время отчета перед депутатами местного Заксобрания 30 июля 2020 года.

По словам чиновника, все права вышеуказанных граждан будут реализованы в полном объеме уже до конца года. Глеб Никитин напомнил, что важную роль в этой области сыграло возобновление строительства одного из самых проблемных объектов региона – ЖК «Новинки Smart City». Сейчас работы там ведет Фонд защиты прав граждан.

- О вводе первых четырех домов в 2019 году я доложил еще в декабре, когда 256 дольщиков получили долгожданные квартиры. На сегодняшний день еще два дома введены в эксплуатацию, и следующие два вводятся до конца текущего квартала. Кроме того, до конца 2020-го намечен ввод в эксплуатацию еще семи домов, - рассказал губернатор Нижегородской области.

Согласно плану, жилой комплекс будет полностью достроен в 2021 году, когда Нижний Новгород будет праздновать свое 800-летие.

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ИСТОЧНИК KP.RU