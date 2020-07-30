2020-07-30T11:26:30+03:00
Общество

Права более 4 тысяч обманутых дольщиков были восстановлены в Нижегородской области за последние полгода

Глеб Никитин отчитался перед депутатами регионального парламента о деятельности правительства
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В период с января по июль 2020 года в Нижегородской области были восстановлены права более четырех обманутых дольщиков, вложивших свои деньги в строительство домов. Такой опыт решения проблем был признан практически лучшим в России, подчеркнул губернатор Глеб Никитин во время отчета перед депутатами местного Заксобрания 30 июля 2020 года.

По словам чиновника, все права вышеуказанных граждан будут реализованы в полном объеме уже до конца года. Глеб Никитин напомнил, что важную роль в этой области сыграло возобновление строительства одного из самых проблемных объектов региона – ЖК «Новинки Smart City». Сейчас работы там ведет Фонд защиты прав граждан.

- О вводе первых четырех домов в 2019 году я доложил еще в декабре, когда 256 дольщиков получили долгожданные квартиры. На сегодняшний день еще два дома введены в эксплуатацию, и следующие два вводятся до конца текущего квартала. Кроме того, до конца 2020-го намечен ввод в эксплуатацию еще семи домов, - рассказал губернатор Нижегородской области.

Согласно плану, жилой комплекс будет полностью достроен в 2021 году, когда Нижний Новгород будет праздновать свое 800-летие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проблема с нехваткой мест для малышей до 3 лет в детсадах решится к концу 2021 года
Права более 4 тысяч обманутых дольщиков были восстановлены в Нижегородской области за последние полгода
Объем адресной социальной помощи в Нижегородской области вырастет на шесть миллиардов рублей
Глеб Никитин: «К вызовам текущего года мы подошли с достаточно хорошим запасом прочности»
Два человека с COVID-19 скончались в нижегородских больницах за минувшие сутки
ЛУКОЙЛ предупреждает клиентов о мошеннической рассылке
Глеб Никитин поблагодарил депутатов нижегородского Заксобрания за работу во время пандемии
Общее число нижегородцев, выздоровевших после коронавируса, превысило 19 тысяч человек
Еще 158 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Пьяный 22-летний водитель устроил жуткую аварию в Семеновском районе: шесть человек пострадали
Скончалась настоятельница Выксунского женского монастыря, болевшая коронавирусом
Детские лагеря 2020 и коронавирус
Профилактика коронавирусной инфекции на работе
Нижегородские медики ответили на самые актуальные вопросы о коронавирусе
Стала известна предварительная причина пожара в Литературном музее
Саровчанин убил соседа по общежитию из-за женщины
Ожирение и коронавирус
Привить от гриппа планируется более половины населения Нижегородской области
Глеб Никитин принял участие в совещании по ситуации с коронавирусом
У нижегородских школьников днем пропали результаты ЕГЭ
Артем Кавинов: «Работы по благоустройству «Швейцарии» должны идти в конструктивном сотрудничестве, а не в противостоянии»