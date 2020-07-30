2020-07-30T10:59:46+03:00
Экономика

Глеб Никитин: «К вызовам текущего года мы подошли с достаточно хорошим запасом прочности»

Рост ВРП по итогам 2019 года составил 3%
Валерия ГРОМОВА
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Валовой региональный продукт в Нижегородской области по итогам прошедшего года вырос на 3%. Об этом в ходе предоставления отчета о деятельности регионального правительства за 2019 год заявил губернатор Глеб Никитин.

Чиновник отметил, что благодаря устойчивому росту этих данных Нижегородская область значительно опередила среднероссийские значения по многим экономическим показателям. По словам Глеба Никитина, к вызовам текущего года правительство «подошло с достаточно хорошим запасом прочности».

- По ВРП прибавили 3%, хотя ожидали роста в диапазоне 2%, и теперь соответствуем целевой установке – выйти на среднемировые темпы роста. В ключевой для нас отрасли - обрабатывающей промышленности - рост также вдвое больше, чем в среднем по стране - 5,2%, - отчитался перед депутатами ЗСНО губернатор.

Кроме того, прирост объема сельскохозяйственной продукции составил 3,8%. Показатели улучшились также в сфере строительства: объем выполненных работ превысил даже уровень 2017 года, когда проходила подготовка к ЧМ по футболу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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