2020-07-30T10:44:45+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ предупреждает клиентов о мошеннической рассылке

Эльвира ОСИПОВА
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Пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ» обращает внимание всех заинтересованных лиц на мошенническую рассылку предложений о сотрудничестве с Компанией с поддельных страниц социальной сети LinkedIn, якобы от лица Вице-президента по стратегическому развитию, члена Совета директоров Компании Леонида Федуна. Также на странице неправомерно используется логотип ЛУКОЙЛа.

Леонид Арнольдович Федун не ведет аккаунтов в указанной социальной сети.

В связи с участившимися случаями обнаружения поддельных сайтов, страниц в социальных медиа, рассылок через e-mail-адреса и мессенджеры, напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность и сверять информацию с официальным сайтом ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru (русскоязычная версия) и www.lukoil.com (англоязычная версия).

ПАО «ЛУКОЙЛ» не несет ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования информации из неавторизованных источников.

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