2020-07-30T09:43:13+03:00
Происшествия

Пьяный 22-летний водитель устроил жуткую аварию в Семеновском районе: шесть человек пострадали

Молодой человек не справился с управлением
Валерия ГРОМОВА
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Жуткая авария произошла в Семеновском районе Нижегородской области поздно вечером в среду, 29 июля 2020 года. Пьяный неопытный водитель «Дэу Нексии» не справился с управлением – транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось.

Как оказалось, в салоне находились шесть человек. Все они получили ранения различной степени тяжести. По информации регионального УГИБДД ГУ МВД России, ДТП произошло около 23:00 на седьмом километре трассы Семенов – Хахалы.

В результате четверых человек пришлось госпитализировать в местные больницы: самого водителя, который получил сотрясение головного мозга, двоих пассажиров с травмами шеи, а также 19-летнего молодого человека. Последний находится в коме. Еще двое пассажиров были отпущены домой после осмотра врачом.

К слову, за рулем иномарки находился 22-летний молодой человек. Водительские права он получил лишь восемь месяцев назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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