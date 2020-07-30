Детские лагеря 2020 и коронавирус
С целью снижения риска заражения детей COVID-19 во время отдыха, работа санаторно-курортных групп и оздоровительных лагерей возобновлена с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Минздрава.
- Перед открытием каждой смены проводится генеральная уборка всех помещений оздоровительной организации с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
- Устанавливается запрет на прием детей после дня заезда и на временный выезд детей в течение смены
- За каждым отрядом закрепляется отдельное помещение. Организовывается размещение детей, позволяющее обеспечить социальную дистанцию 1,5м.
- Ежедневно проводится «утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников
- Усиливается педагогическая работа по гигиеническому воспитанию. Обеспечивается контроль за соблюдение правил личной гигиены детьми и сотрудниками.
- Занятия по интересам, кружковая работа проводится отдельно для разных отрядов в целях максимального разобщения детей в помещениях.
- Отменены все «родительские дни».
Необходимые документы:
– Путевка установленного образца
– Копия страхового медицинского полиса
– Санаторно-курортная карта
– Копия свидетельства о рождении или паспорта (при наличии)
– У каждого ребенка при заезде должны быть документы о состоянии здоровья: сведения о прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, справка об эпидемиологическом окружении с указанием информации об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями (в том числе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19) в течение предшествующих 14 календарных дней, выданной не позднее чем за 3 календарных дня
до отъезда в вашей поликлинике
Расскажите ребенку о мерах профилактики:
Необходимо регулярно мыть руки с мылом не менее 30 секунд.
Важно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м.
Нельзя трогать лицо грязными руками.
Важно избегать тесных контактов с другими людьми.
При первых признаках инфекции необходимо обратиться к вожатым отряда или врачу.