2020-07-29T20:34:29+03:00
На здоровье

Профилактика коронавирусной инфекции на работе

Валерия ГРОМОВА
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Большинство предприятий, организаций, офисов уже вернулись к своей трудовой деятельности в стандартном режиме. Но так как вероятность заболеть коронавирусом все еще сохраняется в нашем регионе, то необходимо обезопасить себя и весь рабочий коллектив от COVID-19 путем соблюдения несложных рекомендаций.

Для профилактики коронавирусной инфекции в рабочих коллективах работодателям рекомендуется:

• разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен

• при входе работников в организацию — возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

• контроль температуры тела работников при входе работников в организацию с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом

• информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками — в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета

• качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях — с кратностью обработки каждые 2 часа

• регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений

• применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха

Помните, при первых признаках коронавирусной инфекции необходимо незамедлительно обратиться ко врачу!

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