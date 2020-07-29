2020-07-29T20:30:45+03:00
На здоровье

Ожирение и коронавирус

Валерия ГРОМОВА
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Доказано, что ожирение напрямую коррелирует с выживаемостью человека при инфекционных и хронических заболеваниях, в том числе и заражении коронавирусом нового типа. Чем показатель индекса больше, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа. Как следствие, такие люди будут гораздо хуже переносить COVID-19, что и подтверждает текущая статистика. Еще один фактор, усугубляющий положение людей с лишним весом, — уменьшение глубины дыхания и объема функционирующих легких.

Лишний вес может являться дополнительным фактором риска в условиях нынешней пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что прямой доказанной связи между ожирением и пневмонией, вызванной COVID-19, нет, у пациентов с такой патологией течение болезни будет более тяжелым и продолжительным.

На течение болезни влияет не лишний вес как таковой, а его частые спутники — диабет и гипертония, которые могут развиваться при индексе массы тела более 30.

Расчет индекса массы тела - самый простой способ узнать, есть ли у вас проблемы с весом. Введите свои рост и массу тела, и калькулятор рассчитает границы оптимального веса. Они демонстрируют, в каких пределах у вас нет серьезных рисков для здоровья.

Индекс массы тела рассчитывается по формуле: масса (кг)/ рост2(м2).

Категории ИМТ:

Крайний недостаток веса - менее 16.5

Недостаток в весе от 16.5 до 18.4

Нормальный вес тела от 18.5 до 24.9

Избыточная масса тела от 25 до 30

Ожирение (Класс I) от 30.1 до 34.9

Ожирение (Класс II - тяжелое) от 35 до 40

Ожирение (Класс III - крайне тяжелое) более 40

Занимайтесь вашим любимым видом спорта, питайтесь здоровой пищей и ваше тело всегда будет в прекрасной форме. И конечно же не забывайте о мерах профилактики коронавирусной инфекции: частое мытье рук с мылом, использование масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров.

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